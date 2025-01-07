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Воспитательница сломала руку ребёнку в детском саду Краснодара

В Краснодаре сотрудница детского сада сломала руку ребёнку. Об этом сообщили в региональном СК.

Источник: Life.ru

Всё случилось в декабре 2024 года, однако о происшествии стало известно только сейчас. По данным следственного комитета, воспитатель несколько раз ударила ребёнка. Мальчик сообщал о боли в руке, но сотрудница детского сада не предприняла никаких мер.

Родители вместе с сыном обратились в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у мальчика перелом. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание сотрудникам подготовить отчёт по происшествию.

Ранее Life.ru рассказывал, что трёхлетний мальчик скончался от асфиксии во время прогулки в детском саду Нижнего Новгорода. Согласно информации от региональной прокуратуры, ребёнок застрял в игровом оборудовании. Следственный комитет инициировал уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей).