Воспитательница сломала руку ребёнку в детском саду Краснодара

Всё случилось в декабре 2024 года, однако о происшествии стало известно только сейчас. По данным следственного комитета, воспитатель несколько раз ударила ребёнка. Мальчик сообщал о боли в руке, но сотрудница детского сада не предприняла никаких мер.
Родители вместе с сыном обратились в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у мальчика перелом. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание сотрудникам подготовить отчёт по происшествию.
Ранее Life.ru рассказывал, что трёхлетний мальчик скончался от асфиксии во время прогулки в детском саду Нижнего Новгорода. Согласно информации от региональной прокуратуры, ребёнок застрял в игровом оборудовании. Следственный комитет инициировал уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей).