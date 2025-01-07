Появились новые подробности об убитом в Грузии россиянине

Виктор Соловьев приехал в страну вместе со своей спутницей, в ночь с 4 на 5 января пара отправилась на горнолыжный курорт в Тетнульди. По пути их остановили двое неизвестных, они забрали у россиян телефоны, после чего ранили мужчину, а девушку попытались похитить.