Владелец турбазы в Башкирии прокомментировал случай с отравлением 15 туристов

— И вот в СМИ появляется информация, что 15 человек — 8 взрослых и 7 детей отравились гусем и сырами, которыми мы всех гостей угощаем. Этих гусей на Новый год на базе съело около 250 отдыхающих, и больше ни от кого претензий не поступало. В жалобе было сказано, что людей рвало и поносило, но при этом в течение всех трех дней они активно отдыхали, дважды ходили в баню, ездили на лошадях до домика Деда Мороза почти в двух километрах от комплекса, катались на санях. У нас есть записи с камер видеонаблюдения со звуком, мы можем их предоставить в случае необходимости. То есть их поведение ничем не напоминало поведение больных, хотя они утверждают, что чуть ли не пластом лежали, — заявил владелец турбазы.