Владелец турбазы в Башкирии прокомментировал случай с отравлением 15 туристов

Владелец турбазы «Уязы-Тау» в городе Октябрьский, прокомментировал историю с отравлением 15 туристов.
5 января в соцсетях и мессенджерах появилось сообщение о том, что на горнолыжном комплексе «Уязы-Тау» в Октябрьском отравились 15 человек. Гости, среди которых были и москвичи, записали видеоролик, в котором рассказали, что дети в возрасте от трех до 12 лет подхватили ротавирус после фирменного угощения от хозяев турбазы. В кадр попали грызуны и их фекалии, замеченные в номерах.
Как стало известно «КП-Уфа», на горнолыжную базу «Уязы-Тау» после появления этого ролика с проверками выехали сотрудники Следкома и Роспотребнадзора по Башкирии.
Санитарные врачи сообщают, что в местные больницы пострадавшие от отравления гости не обращались. Всего на горнолыжном курорте они провели три дня и питались тем же, что и другие туристы. По словам пострадавших, они почувствовали недомогание после съеденных продуктов — праздничного угощения от базы отдыха.
На данный момент проверка со стороны Роспотребнадзора по Башкирии продолжается.
— Если информация подтвердится и будут выявлены нарушения, юридическому лицу дадут рекомендации и предписания по их устранению, — прокомментировали в ведомстве.
Ситуацию также прокомментировал владелец комплекса «Уязы-Тау» Ирек Насибуллин. Он подчеркнул, что обработку от грызунов на базе в последний раз делали в декабре 2024 года.
— И вот в СМИ появляется информация, что 15 человек — 8 взрослых и 7 детей отравились гусем и сырами, которыми мы всех гостей угощаем. Этих гусей на Новый год на базе съело около 250 отдыхающих, и больше ни от кого претензий не поступало. В жалобе было сказано, что людей рвало и поносило, но при этом в течение всех трех дней они активно отдыхали, дважды ходили в баню, ездили на лошадях до домика Деда Мороза почти в двух километрах от комплекса, катались на санях. У нас есть записи с камер видеонаблюдения со звуком, мы можем их предоставить в случае необходимости. То есть их поведение ничем не напоминало поведение больных, хотя они утверждают, что чуть ли не пластом лежали, — заявил владелец турбазы.
По словам Ирека Насибуллина, у сотрудников Роспотребнадзора и Следкома после предварительной проверки, к базе серьезных претензий нет. К тому же, пострадавшие гости отказались написать письменную претензию.
«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.
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