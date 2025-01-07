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Стали известны подробности жесткого лобового ДТП на трассе под Омском

Днем во вторник, 7 января 2025 года, на трассе Омск — Черлак произошло жесткое, по мнению автора, лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

Как рассказали в правоохранительных органах, в аварии пострадали три человека.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “КИА РИО”, мужчина 1994 г.р., двигаясь по автодороге Омск-Черлак, в районе 98 километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем “Мазда 6” под управлением мужчины 1991 г.р.», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП обоим водителям, а также 26-летней пассажирке «Киа» понадобилась медицинская помощь.

В результате удара автомобили разнесло в разные стороны, их передние части разбиты, а на дороге валяется множество обломков.

По факту аварии проводится проверка.