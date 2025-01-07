Стали известны подробности жесткого лобового ДТП на трассе под Омском

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “КИА РИО”, мужчина 1994 г.р., двигаясь по автодороге Омск-Черлак, в районе 98 километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем “Мазда 6” под управлением мужчины 1991 г.р.», — говорится в официальном сообщении.