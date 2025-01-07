Водитель погиб и шесть человек в больнице после лобового ДТП в Витебской области

Согласно предварительным данным, 7 января 2025 года примерно в 13.00 на 63 километре автодороги М-8 «Граница РФ — Витебск — Гомель» водитель автомобиля Volkswagen (его личность сейчас устанавливается) не справился с управлением из-за чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в машину Haval. За рулем указанного авто находился 54-летний водитель.