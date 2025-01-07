Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинец попытался сбежать в Молдавию на надувной лодке

На Украине задержали мужчину, пытавшегося сбежать в Молдавию на надувной лодке.

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Госпогранслужба Украины во вторник сообщила о задержании в Одесской области мужчины, который пытался на надувной лодке сбежать в Молдавию.

«Охранники госрубежа Подольского пограничного отряда во время патрулирования Кучурганского лимана обнаружили мужчину, который пытался на надувном каяке пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Местный 26-летний житель, экипировавшись соответствующим снаряжением — надувным каяком и веслом, решил преодолеть водную преграду. Планам гребца не помешали даже зимнее время года и низкая температура воды», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте госпогранслужбы.

За попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении мужчины составлен административный протокол.

Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что более 40 украинских мужчин призывного возраста погибли с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.