Жесткое ДТП в Витебской области: один человек погиб, шесть пострадали

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Около часа дня на 63-м километре автодороги М-8 «Граница РФ — Витебск — Гомель» произошла авария, сообщили в МВД Беларуси.
По предварительным данным, водитель Volkswagen (его личность на момент публикации не была установлена) не справился с управлением и, выехав на встречную, столкнулся с автомобилем Haval, за рулем которого находился 54-летний мужчина.
«Водитель немецкого авто погиб, его пассажиры (15-летняя девушка и 41-летняя женщина), а также водитель Haval и трое его пассажиров (1972, 1995 и 2003 годов рождения) с травмами госпитализированы», — уточнили в МВД.
На место ДТП выехали сотрудники ГАИ, работает оперативная группа Следственного комитета.
В ведомстве добавили, что с субботы, 4 января, по понедельник, 6 января, в Беларуси случилось 20 ДТП, в результате которых погибли три человека, еще 28 пострадали, среди них шесть детей.
В МВД призвали всех участников дорожного движения быть внимательными и осмотрительным на дорогах зимой и напомнил, что перед совершением маневра нужно обязательно убедиться в его безопасности.