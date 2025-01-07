Во Внуково экстренно сел Boeing, летевший в Самарканд

«Самолет экстренно приземлился в аэропорту Внуково из-за неисправности стабилизатора», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что посадка прошла штатно.
«На рейсе Санкт-Петербург — Самарканд сработала индикация стабилизатора. В интересах безопасности командир принял решение о посадке во Внуково», — рассказали в авиакомпании.
Самолет штатно приземлился в 15:51 мск и заруливает самостоятельно. Как отметили в «ЮТэйр», пассажиры и экипаж не пострадали. Для выполнения рейса готовится резервный борт.