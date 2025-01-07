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Во Внуково экстренно сел Boeing, летевший в Самарканд

Boeing 737, летевший в Самарканд, экстренно сел во Внуково из-за неисправности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Boeing 737 рейса Петербург — Самарканд авиакомпании «ЮТэйр» с 173 пассажирами экстренно сел в московском аэропорту Внуково, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«Самолет экстренно приземлился в аэропорту Внуково из-за неисправности стабилизатора», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что посадка прошла штатно.

«На рейсе Санкт-Петербург — Самарканд сработала индикация стабилизатора. В интересах безопасности командир принял решение о посадке во Внуково», — рассказали в авиакомпании.

Самолет штатно приземлился в 15:51 мск и заруливает самостоятельно. Как отметили в «ЮТэйр», пассажиры и экипаж не пострадали. Для выполнения рейса готовится резервный борт.