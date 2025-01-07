Двух человек нашли мёртвыми в отсеке шасси самолёта JetBlue в США

В авиакомпании назвали случившееся «ужасной ситуацией». Там отметили, что готовы взаимодействовать с властями для выяснения всех обстоятельств инцидента. По данным Newsweek, ЧП случилось с самолётом, который выполнял рейс из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.