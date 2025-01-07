В Алматы задержан мужчина, стрелявший в супружескую пару

«Подозреваемый признался, что планировал ограбить супружескую пару, у которых незадолго до этого устанавливал новую мебель. Именно тогда он и заметил у работодателей сейф. Скрывая лицо под медицинской маской и шарфом, в пятницу утром он позвонил в дверь потерпевших. Пригрозив пистолетом, нападавший потребовал отдать ему деньги. Однако глава семейства стал звать на помощь. В этот момент подозреваемый выстрелил в супругов и сбежал», — прокомментировали инцидент в МВД.