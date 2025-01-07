Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы задержан мужчина, стрелявший в супружескую пару

В «культурной столице» Казахстана задержан злоумышленник, ворвавшийся в квартиру супружеской пары и стрелявший в хозяев.

Источник: Пресс-служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области

АСТАНА, 7 янв — Sputnik. Полиция задержала мужчину, который пытался ограбить супружескую чету и, встретив сопротивление, открыл огонь. Об этом 7 января в 19.00. сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

Злоумышленником оказался 38-летний житель Жетысуской области, который в настоящее время уже задержан и взят под стражу.

«Подозреваемый признался, что планировал ограбить супружескую пару, у которых незадолго до этого устанавливал новую мебель. Именно тогда он и заметил у работодателей сейф. Скрывая лицо под медицинской маской и шарфом, в пятницу утром он позвонил в дверь потерпевших. Пригрозив пистолетом, нападавший потребовал отдать ему деньги. Однако глава семейства стал звать на помощь. В этот момент подозреваемый выстрелил в супругов и сбежал», — прокомментировали инцидент в МВД.

Ранее сообщалось, что 20 декабря 2024 года неизвестный под видом электрика проник в чужую квартиру в ЖК в Алматы и начал стрелять по хозяевам. В настоящее время они находятся в больнице.