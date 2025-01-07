В Алматы задержан мужчина, стрелявший в супружескую пару

АСТАНА, 7 янв — Sputnik. Полиция задержала мужчину, который пытался ограбить супружескую чету и, встретив сопротивление, открыл огонь. Об этом 7 января в 19.00. сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
Злоумышленником оказался 38-летний житель Жетысуской области, который в настоящее время уже задержан и взят под стражу.
«Подозреваемый признался, что планировал ограбить супружескую пару, у которых незадолго до этого устанавливал новую мебель. Именно тогда он и заметил у работодателей сейф. Скрывая лицо под медицинской маской и шарфом, в пятницу утром он позвонил в дверь потерпевших. Пригрозив пистолетом, нападавший потребовал отдать ему деньги. Однако глава семейства стал звать на помощь. В этот момент подозреваемый выстрелил в супругов и сбежал», — прокомментировали инцидент в МВД.
Ранее сообщалось, что 20 декабря 2024 года неизвестный под видом электрика проник в чужую квартиру в ЖК в Алматы и начал стрелять по хозяевам. В настоящее время они находятся в больнице.