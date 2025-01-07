Успешный бизнесмен и заядлый путешественник: Что известно об убитом в Грузии россиянине

Порядка 7 лет назад Виктор Соловьёв открыл своё дело по производству пластиковых изделий на заказ, дела шли в гору. Известно, что в 2023 году доход фирмы оценивался в 13,2 миллиона рублей. На прибыль от предпринимательства мужчина организовывал путешествия с друзьями: он успел побывать в Андорре, Турции, Испании и Италии, а также на многочисленных горнолыжных курортах. Особенно любил Грузию — в 2019 году он проехал 1700 км от дома, проведя 20 часов за рулём. Дорогу до излюбленного места Соловьёв знал отлично.