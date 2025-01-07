В деревне под Уфой из-за зарядки телефона сгорел дом

В деревне Грибовка Уфимского района Башкирии утром 7 января сгорел двухэтажный частный дом. По данным госкомитета республики по ЧС, возгорание произошло на втором этаже каркасного здания, огонь моментально распространился.
Как сообщили в пресс-службе экстренного ведомства, прибывшие на место пожара спасатели эвакуировали из дома парализованную женщину. К счастью, она не пострадала. Сотрудники пожарной охраны МЧС по Башкирии возгорание ликвидировали, сейчас причины и обстоятельства возгорания устанавливают специалисты.
— Предварительно, все случилось из-за зарядного устройства телефона, — пояснили в госкомитете Башкирии по ЧС.
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