Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии достигло 16

Пятого января на федеральной трассе «Кола» в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Охлопков сообщал, что медики оказали помощь 15 пострадавшим в ДТП. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.