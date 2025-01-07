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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии достигло 16

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 янв — РИА Новости. Карельские медики оказали помощь 16 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в воскресенье, часть госпитализированных пациентов уже направляется на лечение в Москву, сообщил глава республиканского минздрава Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Пятого января на федеральной трассе «Кола» в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Охлопков сообщал, что медики оказали помощь 15 пострадавшим в ДТП. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Медицинская помощь оказана 16 пассажирам автобуса, перевернувшегося 5 января возле поселка Ляскеля. Семеро из них были госпитализированы в больницы Питкяранты, Сортавалы и Петрозаводска, где получили помощь в полном объеме», — написал Охлопков.

Как уточнил глава минздрава Карелии, в настоящее время пациенты из Сортавальской и Питкярантской ЦРБ и Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи переведены в клиники Москвы, они «уже в пути». Двое пациентов Республиканской больницы имени Баранова ожидают транспортировки.

«Один больной выписан в первый же день на долечивание по месту жительства и уехал самостоятельно», — добавил Охлопков.