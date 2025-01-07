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Поврежденный кабель связи между Финляндией и Германией отремонтирован

Подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, который был поврежден в декабре, отремонтирован. Об этом 7 января сообщается на сайте финской компании-оператора Cinia Oy.

Источник: Reuters

«Разрыв подводного кабеля Cinia C-Lion1 был устранен, и прямое подводное кабельное соединение между Финляндией и Германией восстановлено и полностью работоспособно», — говорится в сообщении.

Четыре подводных кабеля в Балтийском море вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них были проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывал Финляндию и Германию.

Причина повреждения кабеля все еще расследуется. Компания подала официальный запрос на расследование в национальное бюро расследований Финляндии.

Кроме того, 25 декабря 2024 года произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink между Эстонией и Финляндией. На следующий день сообщалось, что погранслужба и полиция Финляндии остановили груженный нефтью танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который считается причастным к обрыву кабеля на дне Балтийского моря.

31 декабря семь членов экипажа танкера Eagle S получили запрет на выезд из страны. Отмечалось, что запрет на выезд подозреваемых является мерой предосторожности от срыва расследования.

Позднее, 3 января, стало известно, что Швеция направит в Финляндию корабль для помощи в расследовании повреждения кабелей в Балтийском море. Сообщалось, что шведские вооруженные силы задействуют в расследовании судно-спасатель подводных лодок HMS Belos.

7 января якорь танкера Eagle S, который был задержан в Финляндии по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море, обнаружили на дне Финского залива. Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что якорь судна мог перерезать электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией.