Бесправный минчанин угнал каршеринговое авто, чтобы полечить зубы

Сотрудники угрозыска Фрунзенского РУВД задержали 26-летнего жителя Минска, который совершил угон каршерингового автомобиля. В 2021 году молодой мужчина на своем телефоне создал аккаунт для друга, загрузив его документы и личные сведения, после этого он не вышел из чужого профиля.
Спустя три года минчанин, никогда не получавший права управления автомобилем, воспользовался сервисом и под именем товарища несколько раз арендовал каршеринговую машину. Он пояснил, что чувствовал острую зубную боль и хотел получить медпомощь как можно скорее.
Автомобиль в технически исправном состоянии возвращен сервису каршеринга. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. В милиции напомнили, что аккаунтом каршеринга может пользоваться только тот человек, на чье имя он зарегистрирован. Аренда автомобиля другим водителем квалифицируется как угон.