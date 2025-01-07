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Бесправный минчанин угнал каршеринговое авто, чтобы полечить зубы

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесправный минчанин под аккаунтом друга воспользовался каршеринговым авто. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники угрозыска Фрунзенского РУВД задержали 26-летнего жителя Минска, который совершил угон каршерингового автомобиля. В 2021 году молодой мужчина на своем телефоне создал аккаунт для друга, загрузив его документы и личные сведения, после этого он не вышел из чужого профиля.

Спустя три года минчанин, никогда не получавший права управления автомобилем, воспользовался сервисом и под именем товарища несколько раз арендовал каршеринговую машину. Он пояснил, что чувствовал острую зубную боль и хотел получить медпомощь как можно скорее.

Автомобиль в технически исправном состоянии возвращен сервису каршеринга. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. В милиции напомнили, что аккаунтом каршеринга может пользоваться только тот человек, на чье имя он зарегистрирован. Аренда автомобиля другим водителем квалифицируется как угон.