Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парке птиц в Ростовской области потушили микроавтобус

В Ростовской области пожарные потушили полыхающий микроавтобус.
Источник: Комсомольская правда

На территории парка в Ростовской области потушили микроавтобус. Об этом сегодня, 7 января, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как оказалось, иномарка Volkswagen Transporter полыхала в парке птиц Малинки (Красносулинский район). Пламя ликвидировали примерно за 15 минут.

— Сообщение поступило в 14:07, горение локализовали в 14:20, а в 14:22 все потушили. Площадь возгорания составила 4 кв. метра. Пострадавших нет, — подчеркнули в МЧС.

Известно, что от экстренной службы на месте задействовали автоцистерну. Причины происшествия сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, также сегодня в поселке Верхнетемерницком Аксайского района при пожаре в жилом многоквартирном доме погибли два человека. Во время тушения были эвакуированы 70 жильцов.