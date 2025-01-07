В парке птиц в Ростовской области потушили микроавтобус

На территории парка в Ростовской области потушили микроавтобус. Об этом сегодня, 7 января, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как оказалось, иномарка Volkswagen Transporter полыхала в парке птиц Малинки (Красносулинский район). Пламя ликвидировали примерно за 15 минут.
— Сообщение поступило в 14:07, горение локализовали в 14:20, а в 14:22 все потушили. Площадь возгорания составила 4 кв. метра. Пострадавших нет, — подчеркнули в МЧС.
Известно, что от экстренной службы на месте задействовали автоцистерну. Причины происшествия сейчас устанавливают специалисты.
Напомним, также сегодня в поселке Верхнетемерницком Аксайского района при пожаре в жилом многоквартирном доме погибли два человека. Во время тушения были эвакуированы 70 жильцов.