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В Душанбе задержали наркоторговцев

ДУШАНБЕ, 7 января. /ТАСС/. Организованная преступная группа из пяти человек, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков, задержана в Душанбе. Как сообщает пресс-служба столичного управления МВД республики, у них изъято 127 кг наркотиков.

Источник: Reuters

Группа наркоторговцев в составе пяти человек задержана сотрудниками отдела уголовного розыска управления МВД по городу Душанбе, говорится в сообщении.

У них обнаружено и изъято 127 кг различных наркотических средств. Каких именно — не уточняется. По данным правоохранительных органов, преступники находятся под арестом, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

По данным Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана, в первом полугодии 2024 года правоохранительные органы республики изъяли свыше трех тонн наркотиков, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года больше на 25%. Наркотики в республику попадают в основном из соседнего Афганистана.