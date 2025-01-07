В Душанбе задержали наркоторговцев

Группа наркоторговцев в составе пяти человек задержана сотрудниками отдела уголовного розыска управления МВД по городу Душанбе, говорится в сообщении.
У них обнаружено и изъято 127 кг различных наркотических средств. Каких именно — не уточняется. По данным правоохранительных органов, преступники находятся под арестом, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
По данным Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана, в первом полугодии 2024 года правоохранительные органы республики изъяли свыше трех тонн наркотиков, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года больше на 25%. Наркотики в республику попадают в основном из соседнего Афганистана.