В Душанбе задержали наркоторговцев

По данным Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана, в первом полугодии 2024 года правоохранительные органы республики изъяли свыше трех тонн наркотиков, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года больше на 25%. Наркотики в республику попадают в основном из соседнего Афганистана.