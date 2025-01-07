«Золотой человек»: Житель ДНР рассказал о помощи от погибшего военкора «Известий»

«Дом горел. Он приехал с канистрами тушить пожар здесь. Это был человек золотой. Еще в 2014 году контузило меня тут. Он приезжал, привозил мне что-то — ни денег, ничего не было… И постоянно ко мне ездил», — рассказал Николай.