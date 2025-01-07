ДТП в России: эвакуация пострадавших казахстанцев завершена

Для транспортировки пострадавших на родину в Россию была направлена сводная колонна, включающая спасателей и психологов Западно-Казахстанского гарнизона, а также сотрудников скорой помощи местного Управления здравоохранения. По прибытию на место происшествия было установлено, что пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения села Большая Глушица, города Новокуйбышевск и города Самара. В этих учреждениях психологи МЧС Казахстана оказали экстренную психологическую помощь пострадавшим.
На обратном пути все пострадавшие находились под постоянным наблюдением отечественных специалистов. Сегодня утром сводная колонна с пострадавшими благополучно прибыла в Казахстан, где пациенты были переданы в городскую многопрофильную больницу города Уральск. В общей сложности было доставлено семь пациентов, включая двоих детей.
В данной операции участвовали 23 человека и 8 единиц техники ДЧС и Управления здравоохранения области. Для сопровождения колонны с города Уральск до пограничного перехода и в обратном направлении были задействованы сотрудники Департамента полиции области.
МЧС Казахстана выражает соболезнования семьям погибших и напоминает гражданам о важности соблюдения осторожности и внимательности на дорогах. Будьте внимательны за рулем, следите за безопасностью и соблюдайте правила дорожного движения, чтобы избежать трагедий.