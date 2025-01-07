ДТП в России: эвакуация пострадавших казахстанцев завершена

Для транспортировки пострадавших на родину в Россию была направлена сводная колонна, включающая спасателей и психологов Западно-Казахстанского гарнизона, а также сотрудников скорой помощи местного Управления здравоохранения. По прибытию на место происшествия было установлено, что пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения села Большая Глушица, города Новокуйбышевск и города Самара. В этих учреждениях психологи МЧС Казахстана оказали экстренную психологическую помощь пострадавшим.