Женщина приготовила кекс с мышьяком на Рождество и отравила шестерых родственников

Семья из города Торрес в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны отравилась в канун Рождества. В полиции рассказали, в момент подачи рождественского кекса за столом находились семеро человек, шестеро из которых попробовали блюдо, приготовленное невесткой одной из жертв. Как уточняется, женщина не стала есть испеченный ей кекс, остальные отравились и попали в больницу.