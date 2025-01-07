На Урале подростки ограбили ларек с пиротехникой и избили прохожего

До этого сообщалось, что в Хакасии подросток ограбил цветочный магазин, чтобы подарить букет матери. Рассчитываться за покупку юноша не планировал, когда флорист протянула цветы, он отвлек ее внимание и, схватив розы, выбежал из помещения. Сотрудница торговой точки обратилась в правоохранительные органы, вора удалось оперативно задержать.