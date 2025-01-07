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Башкирские спасатели помогли упавшей в ущелье косуле

Спасатели помогли упавшей в ущелье косуле в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Кармаскалинском районе Башкирии спасатели достали со дна ущелья упавшую с высоты косулю. Как сообщили в госкомитете республики по ЧС, раненое животное заметили туристы, отдыхавшие на турбазе в Кармаскалинском районе.

По данным экстренного ведомства, туристы не стали рисковать и вызвали спасателей. Сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС спустились в ущелье, положили косулю на мягкие носилки и подняли наверх. Испуганное животное передали сотрудникам ветеринарной службы.

— Важно помнить, что дикие животные могут быть непредсказуемыми, особенно когда они находятся в стрессе или испытывают боль. Попытка, самостоятельно помочь, может привести к травмам как для человека, так и для животного. В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112! — пояснили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

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