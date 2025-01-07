Башкирские спасатели помогли упавшей в ущелье косуле

— Важно помнить, что дикие животные могут быть непредсказуемыми, особенно когда они находятся в стрессе или испытывают боль. Попытка, самостоятельно помочь, может привести к травмам как для человека, так и для животного. В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112! — пояснили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.