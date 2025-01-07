Тело мужчины обнаружили на лавочке во дворе жилого дома в Актау

«Вызов поступил в 13:46. По прибытии бригады скорой помощи был обнаружен труп мужчины 1985 года рождения. Причина смерти пока не установлена, тело передано сотрудникам полиции для дальнейшего расследования», — заявили в пресс-службе медучреждения.