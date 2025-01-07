Тело мужчины обнаружили на лавочке во дворе жилого дома в Актау

Как пишет Lada со ссылкой на пресс-службу Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи, медики осмотрели лежащего на скамейке погибшего.
«Вызов поступил в 13:46. По прибытии бригады скорой помощи был обнаружен труп мужчины 1985 года рождения. Причина смерти пока не установлена, тело передано сотрудникам полиции для дальнейшего расследования», — заявили в пресс-службе медучреждения.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.
«Обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти», — ответили в полиции.
Также в ведомстве уточнили, что уголовное дело по данному факту заведено не было.