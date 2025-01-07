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Тело мужчины обнаружили на лавочке во дворе жилого дома в Актау

Тело 40-летнего мужчины обнаружили у жилого дома в 26 микрорайоне в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada со ссылкой на пресс-службу Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи, медики осмотрели лежащего на скамейке погибшего.

«Вызов поступил в 13:46. По прибытии бригады скорой помощи был обнаружен труп мужчины 1985 года рождения. Причина смерти пока не установлена, тело передано сотрудникам полиции для дальнейшего расследования», — заявили в пресс-службе медучреждения.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.

«Обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти», — ответили в полиции.

Также в ведомстве уточнили, что уголовное дело по данному факту заведено не было.