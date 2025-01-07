Воронежцы, эвакуированные после атаки БПЛА 4 января, вернулись домой

Воронежцы, эвакуированные после ЧП на левом берегу, вернулись в свои дома. Напомним, обломки вражеских БПЛА влетели в дома в Левобережном районе Воронежа 4 января и повредили более 50 окон.
Сразу после ЧП специалисты ремонтных бригад приступили к замеру окон и оформлению документов. Сейчас состояние квартир позволяет снова в них находиться без риска замерзнуть. Поэтому местным жителям уже не было смысла и дальше находиться у родственников или в пункте временного размещения в ближайшей школе.
Власти также обещали выплатить после оценки сумму причиненного атакой БПЛА ущерба.