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Воронежцы, эвакуированные после атаки БПЛА 4 января, вернулись домой

В домах, поврежденных после налета беспилотников, сделали ремонт.

Источник: управление информации мэрии Воронежа

Воронежцы, эвакуированные после ЧП на левом берегу, вернулись в свои дома. Напомним, обломки вражеских БПЛА влетели в дома в Левобережном районе Воронежа 4 января и повредили более 50 окон.

Сразу после ЧП специалисты ремонтных бригад приступили к замеру окон и оформлению документов. Сейчас состояние квартир позволяет снова в них находиться без риска замерзнуть. Поэтому местным жителям уже не было смысла и дальше находиться у родственников или в пункте временного размещения в ближайшей школе.

Власти также обещали выплатить после оценки сумму причиненного атакой БПЛА ущерба.