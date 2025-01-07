Воронежцы, эвакуированные после атаки БПЛА 4 января, вернулись домой

Сразу после ЧП специалисты ремонтных бригад приступили к замеру окон и оформлению документов. Сейчас состояние квартир позволяет снова в них находиться без риска замерзнуть. Поэтому местным жителям уже не было смысла и дальше находиться у родственников или в пункте временного размещения в ближайшей школе.