В Хабаровском крае с рельсов сошли 39 полувагонов с углем

«По предварительным данным, вечером 6 января 2025 года в Хабаровском крае в районе станции 16-го Разъезда 461-го км частной железнодорожной линии необщего пользования от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга произошел сход, предварительно, 39 груженных углем полувагонов грузового поезда. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.