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В Хабаровском крае с рельсов сошли 39 полувагонов с углем

ХАБАРОВСК, 7 января. /ТАСС/. Сход с рельсов 39 полувагонов грузового поезда произошел на железной дороге в Хабаровском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

Источник: Reuters

«По предварительным данным, вечером 6 января 2025 года в Хабаровском крае в районе станции 16-го Разъезда 461-го км частной железнодорожной линии необщего пользования от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга произошел сход, предварительно, 39 груженных углем полувагонов грузового поезда. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

СК