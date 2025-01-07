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В Петербурге эвакуатор снёс мать с ребёнком и влетел в остановку

В Красногвардейском районе Петербурга эвакуатор на скорости сбил мать с ребёнком и влетел в автобусную остановку. Об инциденте сообщает местный телеграм-канал.

Источник: Life.ru

«Мама и маленький ребёнок госпитализированы после того как эвакуатор сбил их и врезался в остановку на Свердловской набережной. Предположительно, у эвакуатора отлетело колесо», — говорится в сообщении.

Сообщается, что водителя извлекали из кабины с помощью гидравлического инструмента. Его тоже доставили в больницу.

Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого погибли три человека, в их числе двое детей. Ещё пятеро получили травмы. Инцидент случился возле села Шахтино в Советском районе.