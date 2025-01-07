В Петербурге возбудили дело после пожара в квартире, где погибли жильцы

ГУМЧС по Санкт-Петербургу во вторник сообщало о пожаре в квартире на улице Белы Куна, где обгорела обстановка на площади 30 квадратных метров. В результате пожара, по данным ведомства, погибли два человека, еще трех госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причиной пожара, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета.