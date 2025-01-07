В Петербурге возбудили дело после пожара в квартире, где погибли жильцы

ГУМЧС по Санкт-Петербургу во вторник сообщало о пожаре в квартире на улице Белы Куна, где обгорела обстановка на площади 30 квадратных метров. В результате пожара, по данным ведомства, погибли два человека, еще трех госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причиной пожара, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета.
Как уточняет ГСУСК, при пожаре погибли его предполагаемый виновник и пожилая женщина, жившие в квартире. В больницу с отравлением были направлены четверо жильцов.
«Следственным отделом по Фрунзенскому району… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
В городском главке СК подтверждают, что одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.