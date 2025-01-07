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В Петербурге возбудили дело после пожара в квартире, где погибли жильцы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 янв — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, двое жильцов которой погибли, еще четырех жителей дома госпитализировали, сообщил городской главк СК РФ.

Источник: © РИА Новости

ГУМЧС по Санкт-Петербургу во вторник сообщало о пожаре в квартире на улице Белы Куна, где обгорела обстановка на площади 30 квадратных метров. В результате пожара, по данным ведомства, погибли два человека, еще трех госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причиной пожара, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета.

Как уточняет ГСУСК, при пожаре погибли его предполагаемый виновник и пожилая женщина, жившие в квартире. В больницу с отравлением были направлены четверо жильцов.

«Следственным отделом по Фрунзенскому району… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

В городском главке СК подтверждают, что одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

СК
пожары