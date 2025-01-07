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Мазутные пятна достигли Евпатории на западе Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Загрязнение нефтепродуктами после крушения танкеров в Черном море распространяется вдоль западного берега Крыма и уже достигло Евпатории, следует из сообщения главы городской администрации Александра Юрьева.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Место кораблекрушения и разлива мазута находится около юго-восточной оконечности Крымского полуострова. Ранее загрязнение нефтепродуктами фиксировалось не далее Севастополя, расположенного на юго-западной оконечности полуострова. Евпатория находится на западном берегу Крыма, севернее Севастополя. В этом же направлении, против часовой стрелки, движется основное черноморское течение.

«На побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязненные мазутом. Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов. Лично объехал всю береговую линию, пляжи. Выбросы носят единичный характер», — написал Юрьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ситуация с распространением загрязнения меняется постоянно в зависимости от силы ветра и волнения моря.

Глава Евпатории добавил, что всех найденных птиц, испачканных мазутом, муниципальные службы отмывают и отправляют в парк львов «Тайган» на реабилитацию.

экология