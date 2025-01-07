Мазутные пятна достигли Евпатории на западе Крыма

Место кораблекрушения и разлива мазута находится около юго-восточной оконечности Крымского полуострова. Ранее загрязнение нефтепродуктами фиксировалось не далее Севастополя, расположенного на юго-западной оконечности полуострова. Евпатория находится на западном берегу Крыма, севернее Севастополя. В этом же направлении, против часовой стрелки, движется основное черноморское течение.