Мазутные пятна достигли Евпатории на западе Крыма

Место кораблекрушения и разлива мазута находится около юго-восточной оконечности Крымского полуострова. Ранее загрязнение нефтепродуктами фиксировалось не далее Севастополя, расположенного на юго-западной оконечности полуострова. Евпатория находится на западном берегу Крыма, севернее Севастополя. В этом же направлении, против часовой стрелки, движется основное черноморское течение.
«На побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязненные мазутом. Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов. Лично объехал всю береговую линию, пляжи. Выбросы носят единичный характер», — написал Юрьев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ситуация с распространением загрязнения меняется постоянно в зависимости от силы ветра и волнения моря.
Глава Евпатории добавил, что всех найденных птиц, испачканных мазутом, муниципальные службы отмывают и отправляют в парк львов «Тайган» на реабилитацию.