На Ямале школьник погиб под колёсами КамАЗа, скатившись с горки

Анна узнала о трагедии от классного руководителя сына, который сообщил, что для Богдана вызвали скорую. Когда она приехала, мальчик уже был мёртв. Свидетели рассказали, что он скатился с горки под колеса КамАЗа, вывозившего снег. Водитель не заметил его и продолжил движение, несмотря на попытки девушек-очевидиц остановить его.