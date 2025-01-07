В Петрозаводске несущие конструкции дома после взрыва газа не пострадали

«Несущие конструкции жилого дома на улице Луначарского после взрыва газа находятся в удовлетворительном состоянии, — указано в сообщении. — Сегодня специалисты Дирекции по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия завершили обследование жилого дома на улице Луначарского в Петрозаводске, где накануне вечером произошел взрыв бытового газа».
О результатах первичной проверки главе Карелии доложил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов.
По предварительной оценке, все несущие конструкции находятся в работоспособном состоянии. Пострадали только межкомнатные перегородки и окна дома. Более точную оценку состояния здания может дать проверка с применением диагностического комплекса «Струна», который использует МЧС России. Соответствующий запрос уже сделан.
Сейчас жилой дом на улице Луначарского, 19 находится под охраной Управления МВД России по городу Петрозаводску. Все жильцы были своевременно эвакуированы. По поручению Артура Парфенчикова нуждающиеся обеспечены временным жильем и питанием. К оказанию помощи пострадавшим подключились волонтеры центра «Мосты добра». Введен режим ЧС муниципального уровня. Решается вопрос о размере выплат пострадавшим.
На 4-м этаже дома № 19 по улице Луначарского в Петрозаводске произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением межквартирной стены. В результате происшествия пострадали хозяин квартиры и три человека, проживающие в соседних жилых помещениях. В ночь с 6 на 7 января жильцы дома были эвакуированы. Четверо пострадавших госпитализированы в Республиканскую больницу скорой и экстренной медпомощи.