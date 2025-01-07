В Петрозаводске несущие конструкции дома после взрыва газа не пострадали

На 4-м этаже дома № 19 по улице Луначарского в Петрозаводске произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением межквартирной стены. В результате происшествия пострадали хозяин квартиры и три человека, проживающие в соседних жилых помещениях. В ночь с 6 на 7 января жильцы дома были эвакуированы. Четверо пострадавших госпитализированы в Республиканскую больницу скорой и экстренной медпомощи.