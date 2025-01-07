В Приангарье мигрант прогрыз ухо подростку

В результате ссоры с рукоприкладством мужчина укусил несовершеннолетнего за ухо. Подростка госпитализировали, медики диагностировали у него открытую рану ушной раковины.
«В отношении мужчины составлен административный протокол, в ближайшее время он должен выехать за пределы страны, в связи с нарушением миграционного законодательства», — сообщает Афанасьева.
Ранее стало известно, что восьмиклассник подрался с учителем физики прямо во время урока в Ленобласти. Сначала школьник оскорблял педагога, а после накинулся на него с кулаками на глазах одноклассников.