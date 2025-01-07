В Приангарье мигрант прогрыз ухо подростку

Подросток из Усть-Кута едва не лишился уха в результате драки с мигрантом. Как сообщает в своём телеграм-канале уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, 2 января 17-летний молодой человек столкнулся с 36-летним уроженцем Узбекистана. Их словесный конфликт перерос в физическое насилие.