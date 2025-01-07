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В Приангарье мигрант прогрыз ухо подростку

Подросток из Усть-Кута едва не лишился уха в результате драки с мигрантом. Как сообщает в своём телеграм-канале уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, 2 января 17-летний молодой человек столкнулся с 36-летним уроженцем Узбекистана. Их словесный конфликт перерос в физическое насилие.

Источник: Life.ru

В результате ссоры с рукоприкладством мужчина укусил несовершеннолетнего за ухо. Подростка госпитализировали, медики диагностировали у него открытую рану ушной раковины.

«В отношении мужчины составлен административный протокол, в ближайшее время он должен выехать за пределы страны, в связи с нарушением миграционного законодательства», — сообщает Афанасьева.

Ранее стало известно, что восьмиклассник подрался с учителем физики прямо во время урока в Ленобласти. Сначала школьник оскорблял педагога, а после накинулся на него с кулаками на глазах одноклассников.