Родители пропавшей 16 лет назад Лизы Тишиной получили загадочное письмо

Лизу в последний раз видели 7 марта 2009 года, когда она возвращалась домой с праздничного концерта в школе вместе с друзьями. После того как они разошлись, девочка пропала без вести. В поисках активно участвовали волонтёры, правоохранительные органы и следственные службы. Несколько раз проводились операции по осушению реки Сатис. Примечательно, что попасть в Саров и покинуть его можно только с особым пропуском из-за наличия стратегически важного объекта. Однако, несмотря на все усилия, Лиза так и не была найдена, и за все эти годы не удалось обнаружить ни одного её следа.