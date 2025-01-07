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В Великобритании сотни работников присоединились к иску против McDonald’s

Более 700 бывших и текущих сотрудников McDonald’s в Великобритании присоединились к иску против сети ресторанов быстрого питания о домогательствах на работе. Об этом 7 января сообщила юридическая фирма Leigh Day.

Источник: Reuters

«Более 700 клиентов в возрасте 19 лет и младше, работавших в McDonald’s, обратились в юридическую фирму Leigh Day с просьбой подать в их пользу судебные иски», — говорится в публикации на сайте компании.

Отмечается, что на текущий момент в исках фигурируют более 450 ресторанов сети. В беседе с представителями специализированной группы по работе с претензиями McDonald’s пострадавшие поделились случаями проявления расизма, домогательств, а также дискриминации по признаку инвалидности.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что McDonald’s решила отказаться от инклюзивной политики и отменяет целевые «показатели разнообразия», которые раньше действовали для сотрудников. Отмечается, что при этом сеть ресторанов продолжит публиковать информацию о показателях разнообразия в рядах сотрудников, а также продолжит поддерживать идеи инклюзивности.