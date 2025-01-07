В Великобритании сотни работников присоединились к иску против McDonald’s

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что McDonald’s решила отказаться от инклюзивной политики и отменяет целевые «показатели разнообразия», которые раньше действовали для сотрудников. Отмечается, что при этом сеть ресторанов продолжит публиковать информацию о показателях разнообразия в рядах сотрудников, а также продолжит поддерживать идеи инклюзивности.