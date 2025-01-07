Мазутные пятна после крушения танкеров достигли Евпатории в Крыму

Разлив мазута произошёл у юго-восточной оконечности полуострова. Ранее загрязнение фиксировалось только в районе Севастополя, который находится на юго-западе. Евпатория расположена севернее Севастополя, и основное черноморское течение движется в этом направлении.
«На побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязненные мазутом. Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов. Лично объехал всю береговую линию, пляжи. Выбросы носят единичный характер», — заявил чиновник.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе столкнулись два танкера с мазутом. Нефтепродукты выбросило на берег, загрязнение охватило более 60 км территории. В море попали нефтепродукты. От разлива страдают животные, к настоящему моменту в Чёрном море нашли мёртвыми уже 32 дельфинов. Однако, к сожалению, убрать все загрязнения к купальному сезону специалистам, скорее всего, не удастся.