Мазутные пятна после крушения танкеров достигли Евпатории в Крыму

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе столкнулись два танкера с мазутом. Нефтепродукты выбросило на берег, загрязнение охватило более 60 км территории. В море попали нефтепродукты. От разлива страдают животные, к настоящему моменту в Чёрном море нашли мёртвыми уже 32 дельфинов. Однако, к сожалению, убрать все загрязнения к купальному сезону специалистам, скорее всего, не удастся.