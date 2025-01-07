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Выкинувшая младенца на помойку сибирячка рвётся на свободу

Адвокат Светланы Баштаковой, которая выкинула на помойку новорождённого ребёнка в Новосибирске, обжаловал шестилетний приговор. Теперь представитель 22-летней горе-мамаши требует её полного оправдания. Ранее, как сообщает kp.ru, выбросившую кроху в мусорку девушку приговорили к 6 годам колонии.

Источник: Life.ru

Теперь дело Баштаковой будет рассматриваться повторно в Новосибирском областном суде. Преступницу вряд ли оправдают, но приговор может измениться. Баштакову приговорили за покушение на убийство по статье 105 УК, что является особо тяжким преступлением. В то же время, статья 106 УК касается убийства матерью новорождённого и предусматривает более мягкое наказание — до четырёх лет лишения свободы или принудительные работы. Вероятно, адвокат будет добиваться переквалификации на эту статью.

Напомним, что в феврале 2024 года Светлана выбросила своего малыша на помойку. Она оставила его умирать на 30-градусном морозе. Спасти мальчика удалось благодаря местному работнику, который проходил мимо и случайно услышал плачь крохи. Мать- «кукушка» засветилась на камерах во дворе, благодаря чему её удалось быстро найти. Она призналась, что приехала в Новосибирск из Колыванского района, родила накануне, но решила избавиться от новорождённого. Однако свой поступок объяснить не смогла.