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На Украине военкомы избили призывника и едва не расстреляли разгневанную толпу

В украинском Днепропетровске на городском вокзале сотрудник ТЦК пригрозил расстрелять толпу украинцев, вступившихся за соотечественника, которого хотели «могилизировать». Жестокое видео разлетелось по сетям.

Источник: Life.ru

ТЦК попытались насильно мобилизовать мужчину. Видео © Telegram / Всевидящее око.

Сначала военкомы и полицаи в прямом смысле придавили мужчину, разбив ему лицо до крови. Неравнодушные прохожие попытались отбить призывника у военных, но один из «тэцэкашников» передёрнул затвор у автомата, чтобы напугать безоружных людей. Однако такая тактика не сработала, и мужчину удалось освободить.

Ранее Life.ru сообщал, что в Запорожье сотрудники территориального центра комплектования использовали газ против мужчин, которые забаррикадировались в помещении. Инцидент произошёл в одном из военкоматов города, где несколько призывников отказались выполнять требования и заперлись внутри, заблокировав дверь.