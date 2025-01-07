На Украине военкомы избили призывника и едва не расстреляли разгневанную толпу

ТЦК попытались насильно мобилизовать мужчину. Видео © Telegram / Всевидящее око.
Сначала военкомы и полицаи в прямом смысле придавили мужчину, разбив ему лицо до крови. Неравнодушные прохожие попытались отбить призывника у военных, но один из «тэцэкашников» передёрнул затвор у автомата, чтобы напугать безоружных людей. Однако такая тактика не сработала, и мужчину удалось освободить.
Ранее Life.ru сообщал, что в Запорожье сотрудники территориального центра комплектования использовали газ против мужчин, которые забаррикадировались в помещении. Инцидент произошёл в одном из военкоматов города, где несколько призывников отказались выполнять требования и заперлись внутри, заблокировав дверь.