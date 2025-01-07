Пожар в Тверской области унёс жизнь годовалого малыша

«В деревне Гирино-Солнечное загорелось жилое здание на территории фермерского хозяйства. Из помещения эвакуировались самостоятельно 4 человека, в том числе ребёнок 5 лет. При тушении обнаружено тело годовалого малыша», — говорится в сообщении.