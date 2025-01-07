СК возбудил дело после массовой драки в центре Уфы

Всё произошло в ночь с 5 на 6 января. По рассказам очевидцев, участники массового побоища громко ссорились, а после их конфликт перерос в рукоприкладство. Вовлечёнными в рукопашную оказались десятки человек. После кулачного боя все драчуны успокоились и разъехались по своим делам.