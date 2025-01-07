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СК возбудил дело после массовой драки в центре Уфы

В Уфе проводится проверка по факту массовой драки в центре города на улице Коммунистическая. Как стало известно представителям Следственного комитета из ролика, распространившегося в сети, толпа парней налетала друг на друга с кулаками, пока мимо шли прохожие.

Источник: Life.ru

Всё произошло в ночь с 5 на 6 января. По рассказам очевидцев, участники массового побоища громко ссорились, а после их конфликт перерос в рукоприкладство. Вовлечёнными в рукопашную оказались десятки человек. После кулачного боя все драчуны успокоились и разъехались по своим делам.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Республике Башкортостан доклад о ходе расследования уголовного дела, а также всех предварительно установленных подробностях.

В СК по Республики Башкортостан по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ — групповое хулиганство.

Ранее сообщалось о массовой драке, которая произошла во время на детском матче по футболу в Нижнем Новгороде. Мама одного из юных спортсменов напала на тренера команды противников прямо в разгар игры. Мужчина отбился от агрессорши, но в бой оказались вовлечены другие родители.