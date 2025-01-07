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В Перми зафиксировали вспышку сальмонеллеза

ПЕРМЬ, 7 янв — РИА Новости. Несколько человек заболели сальмонеллезом в Перми, пострадавшие связывают свое состояние с употреблением блюд из пекарни, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

Источник: © РИА Новости

«Среди населения Перми с 30 декабря зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями… По предварительным данным, у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд из сети пекарен «Хлебница» (ИП Ю. В. Гагарина).

Сотрудники Роспотребнадзора проверили пекарни и выявили «несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение маркировки инвентаря» и другие. В результате три точки сети и заготовочный цех были закрыты на сроки от 30 до 90 суток.

здоровье
Роспотребнадзор