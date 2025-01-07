В Котове сняли режим повышенной готовности после аварии на водоводе

Режим повышенной готовности был введен в Котове 2 января после аварии на водоводе. Власти организовали подвоз воды для жителей. Губернатор принял решение о выделении средств на проектирование нового водовода в Котовском районе.
«7 января постановлением главы городского поселения города Котово Натальи Ефимченко снят режим повышенной готовности. На сегодняшний день обстановка в городе стабилизировалась — ресурс вернулся в дома. Сейчас в Котове ведется подготовка к продолжению работ по замене водовода», — написал Кузьмин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что режим позволил использовать средства резервного фонда и привлечь дополнительные силы и средства для обеспечения жителей питьевой и технической водой, увеличить частоту подвоза воды в жилые кварталы, поставить в сетевые магазины дополнительные запасы питьевой воды.
В августе 2023 года в Котове из-за постоянных аварий в системе водоснабжения уже вводился режим повышенной готовности. В сентябре 2023 года на ремонт водовода Филино — Котово Котовский муниципальный район получил из резервного фонда региона более 600 млн рублей, работы должны были завершиться до декабря. В феврале 2024 года глава Котовского района Сергей Чумаков сообщил, что работы продолжаются, подрядная организация не смогла выполнить свои обязательства по контракту в части установленных сроков. В апреле 2024 года Чумаков досрочно сложил полномочия.