В Котове сняли режим повышенной готовности после аварии на водоводе

В августе 2023 года в Котове из-за постоянных аварий в системе водоснабжения уже вводился режим повышенной готовности. В сентябре 2023 года на ремонт водовода Филино — Котово Котовский муниципальный район получил из резервного фонда региона более 600 млн рублей, работы должны были завершиться до декабря. В феврале 2024 года глава Котовского района Сергей Чумаков сообщил, что работы продолжаются, подрядная организация не смогла выполнить свои обязательства по контракту в части установленных сроков. В апреле 2024 года Чумаков досрочно сложил полномочия.