Беременная туристка погибла, упав в 50-метровое ущелье на Крите

23 декабря пара направилась в поход к деревне Плакиас на южном побережье Крита. В районе монастыря Превели Клара потеряла равновесие и упала в овраг с высоты 50 метров. Спасательная команда несколько часов пыталась добраться до неё и, наконец, подняла пострадавшую, доставив сначала в медицинский центр Ретимно, а затем в больницу в Ханью.