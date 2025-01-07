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В Ростовской области мужчина укусил полицейского во время проверки документов

В Ростовской области рассказали о задержании мужчины, укусившего полицейского.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в соцсетях рассказали о мужчине, который якобы укусил полицейского при проверке документов. Ситуацию вечером 7 января прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.

— Во время патрулирования одной из улиц населенного пункта Каменского района остановили для проверки 27-летнего местного жителя. Подозреваемый, пытаясь скрыться, выкинул из кармана сверток. Когда сотрудник остановил его, мужчина схватил правоохранителя за руку и нанес травму, — пояснили в МВД.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ). За такое нарушение могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, арестовать на 6 месяцев или лишить свободы на срок до 5 лет.