В Ростовской области мужчина укусил полицейского во время проверки документов

В Ростовской области в соцсетях рассказали о мужчине, который якобы укусил полицейского при проверке документов. Ситуацию вечером 7 января прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.
— Во время патрулирования одной из улиц населенного пункта Каменского района остановили для проверки 27-летнего местного жителя. Подозреваемый, пытаясь скрыться, выкинул из кармана сверток. Когда сотрудник остановил его, мужчина схватил правоохранителя за руку и нанес травму, — пояснили в МВД.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ). За такое нарушение могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, арестовать на 6 месяцев или лишить свободы на срок до 5 лет.