В Ростовской области мужчина укусил полицейского во время проверки документов

Сейчас в отношении задержанного возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ). За такое нарушение могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, арестовать на 6 месяцев или лишить свободы на срок до 5 лет.