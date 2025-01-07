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Пожар произошел в частном доме на востоке Москвы

Пожар произошел в частном доме на ул. Каскадная. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«7 января в 18:51 в службу 112 Москвы поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Каскадная. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчеты ПСО № 209 имени полковника Жебелева и ПСО № 211 столичного Пожарно-спасательного центра. Возгорание произошло в одной из комнат в частном жилом доме, огонь частично перекинулся на кровлю здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии пожарные провели разведку и приступили к тушению. Пожар был ликвидирован в 19:15 на площади 50 кв. м. Пострадавших нет.

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