Пожар произошел в частном доме на востоке Москвы

«7 января в 18:51 в службу 112 Москвы поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Каскадная. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчеты ПСО № 209 имени полковника Жебелева и ПСО № 211 столичного Пожарно-спасательного центра. Возгорание произошло в одной из комнат в частном жилом доме, огонь частично перекинулся на кровлю здания», — говорится в сообщении.