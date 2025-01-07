В Перми несколько человек слегло с сальмонеллёзом после перекуса в пекарне

Все заболевшие связывают недуг с перекусом в сети пекарен «Хлебница». Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и обнаружили нарушения в технологическом процессе, а также проблемы с маркировкой инвентаря и нарушения других требований. В итоге три заведения сети и производственный цех были закрыты на срок от 30 до 90 дней.