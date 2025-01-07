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В Перми несколько человек слегло с сальмонеллёзом после перекуса в пекарне

В Перми несколько человек заразились сальмонеллёзом после того, как поели в популярной сети пекарен. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

«Среди населения Перми с 30 декабря зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями… По предварительным данным, у заболевших выделен возбудитель сальмонёллеза», — говорится в сообщении.

Все заболевшие связывают недуг с перекусом в сети пекарен «Хлебница». Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и обнаружили нарушения в технологическом процессе, а также проблемы с маркировкой инвентаря и нарушения других требований. В итоге три заведения сети и производственный цех были закрыты на срок от 30 до 90 дней.

Ранее Life.ru сообщал, что в России зарегистрировали первый случай заражения холерой за длительный период. Опасная острая кишечная инфекция была выявлена у женщины из Красноярского края, которая вернулась из отпуска в Таиланде. Установлено, что на отдыхе она ела сырые устрицы, после чего у неё появились симптомы болезни.