Российская деревянная ладья «Пилигрим» потерпела бедствие у берегов Малайзии

На борту находилось четыре человека: трое россиян и один гражданин Белоруссии. Все члены команды здоровы, их состояние не вызывает опасений. Повреждённое судно доставили на берег местные специалисты. Один из россиян уже вернулся на родину, остальные трое планируют вылететь в Россию.