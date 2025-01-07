Российская деревянная ладья «Пилигрим» потерпела бедствие у берегов Малайзии

Российское дипломатическое представительство в Куала-Лумпуре оперативно отреагировало на ситуацию. С момента получения информации о происшествии сотрудники посольства поддерживают связь с капитаном ладьи Сергеем Синельником. Экипажу оказывают необходимую помощь в рамках возможностей.
На борту находилось четыре человека: трое россиян и один гражданин Белоруссии. Все члены команды здоровы, их состояние не вызывает опасений. Повреждённое судно доставили на берег местные специалисты. Один из россиян уже вернулся на родину, остальные трое планируют вылететь в Россию.
«Дальнейшая судьба ладьи пока не определена. Для восстановления потребуется дорогостоящий ремонт», — приводит комментарий посольства РФ в Куала-Лумпуре РИА «Новости».
Решение о её будущем примут после возвращения участников экспедиции в Россию. Посольство продолжает взаимодействовать с капитаном и готово оказать дополнительную поддержку.
«Пилигрим» — точная копия поморской ладьи XIX века. В 2012 году капитан Синельник уже проходил воды Малайзии на новгородской ладье «Русич», реплике судна X-XII веков. Тогда он совершил плавание от Волги до Тасмании. В октябре 2024 года «Пилигрим» вышел из Владивостока после ремонта. Маршрут включал Японию, Филиппины, Малайзию, Индийский океан, Красное, Средиземное, Чёрное и Азовское моря.
Как уже сообщал Life.ru, в 2020 году в американском Дулуте праздновали День ладьи, посвящённый «Пилигриму». На тот момент судно поднялось по реке Гудзон, достигло Великих озёр и вошло в порт Дулута.