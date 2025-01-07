Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росреестр опроверг утечку данных из Единого госреестра недвижимости

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) официально опровергла информацию об утечке данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости. Ведомство заявило об этом в своём официальном Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Росреестр не подтверждает утечку данных из ЕГРН. В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде Telegram-каналов», — говорится в сообщении.

Заявление было сделано в связи с распространением в СМИ информации о якобы совершённом хакерском взломе системы, в результате которого злоумышленники могли получить доступ к личным данным более 80 миллионов граждан России.

Напомним, что в 2024 году в России ужесточили наказание за утечку медицинских персональных данных. Штрафы за подобное правонарушение были увеличены до 15 миллионов рублей.