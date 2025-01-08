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В аэропорту Кишинева в посылке нашли спрятанный в игрушке взрывоопасный предмет

Сотрудники молдавской таможни в аэропорту Кишинева обнаружили в одной из посылок замаскированное взрывное устройство. Это следует из сообщения в Telegram-канале пограничной полиции республики.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что при проверке почтовых отправлений в международном аэропорту молдавской столицы подозрения таможенников вызвал предмет, похожий на игрушку в форме автомобиля. Вызванные на место происшествия специалисты центра технико-криминалистической экспертизы обезвредили взрывное устройство. Силы безопасности воздушной гавани принимают меры для выяснения обстоятельств инцидента. Сейчас аэропорт Кишинева продолжает работу в штатном режиме.