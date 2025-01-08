«Сюрприз» с Украины: Бомба в детской машинке найдена в аэропорту Кишинёва

Согласно сообщению, при проверке почтовых отправлений внимание сотрудников привлекла посылка в виде машинки с взрывоопасными компонентами внутри. На место вызвали экспертов из центра технико-криминалистической экспертизы, которые провели операцию по обезвреживанию игрушки. В настоящее время аэропорт функционирует в штатном режиме.
По данным молдавского агентства Pulsmedia, посылка с опасным «сюрпризом» отправлена почтой с Украины и должна была попасть в Тбилиси.
А недавно самодельную бомбу нашли и обезвредили в Канаде. Взрывное устройство было обнаружено на пляже в Камлупсе. К счастью, оно не успело сдетонировать и было подорвано специалистами вдали от людей.