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«Сюрприз» с Украины: Бомба в детской машинке найдена в аэропорту Кишинёва

Сотрудники Таможенной службы Молдавии обнаружили и обезвредили взрывное устройство в Международном аэропорту Кишинёва. Мини-бомба была найдена в почтовой посылке с игрушечным автомобилем, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, при проверке почтовых отправлений внимание сотрудников привлекла посылка в виде машинки с взрывоопасными компонентами внутри. На место вызвали экспертов из центра технико-криминалистической экспертизы, которые провели операцию по обезвреживанию игрушки. В настоящее время аэропорт функционирует в штатном режиме.

По данным молдавского агентства Pulsmedia, посылка с опасным «сюрпризом» отправлена почтой с Украины и должна была попасть в Тбилиси.

А недавно самодельную бомбу нашли и обезвредили в Канаде. Взрывное устройство было обнаружено на пляже в Камлупсе. К счастью, оно не успело сдетонировать и было подорвано специалистами вдали от людей.