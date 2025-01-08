Стрельба произошла на промпредприятии в Германии, погибли два человека

По данным правоохранителей, инцидент был зафиксирован на улице Сименсштрассе примерно в 15:45 по местному времени (17:45 мск). Сообщается, что на территорию завода проник мужчина в маске и открыл огонь. На место происшествия прибыли полицейские, которые проводят расследование и организовали поиск злоумышленника. В операции задействован вертолет.