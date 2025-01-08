При стрельбе на заводе в ФРГ погибли два человека

Два человека стали жертвами стрельбы на предприятии в Германии, сообщает полиция ФРГ.
Инцидент случился в городе Бад-Фридрихсхалль «земля Баден-Вюртемберг».
По данным правоохранителей, ещё один человек получил тяжёлые ранения. Огонь открыл «человек в маске».
«По имеющейся информации, человек в маске вошёл на предприятие на улице Сименсштрассе. Два человека получили смертельные огнестрельные ранения, один — тяжёлые. На месте происшествия работает большой контингент полиции», — говорится в сообщении.
В настоящее время злоумышленника разыскивают. Правоохранители задействовали полицейский вертолёт.
Газета Bild пишет, что стрельба произошла на промышленном предприятии Hänel. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось о стрельбе в столице Соединённых Штатов. Травмы получили четыре человека.