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При стрельбе на заводе в ФРГ погибли два человека

Огонь открыл «человек в маске».

Источник: Аргументы и факты

Два человека стали жертвами стрельбы на предприятии в Германии, сообщает полиция ФРГ.

Инцидент случился в городе Бад-Фридрихсхалль «земля Баден-Вюртемберг».

По данным правоохранителей, ещё один человек получил тяжёлые ранения. Огонь открыл «человек в маске».

«По имеющейся информации, человек в маске вошёл на предприятие на улице Сименсштрассе. Два человека получили смертельные огнестрельные ранения, один — тяжёлые. На месте происшествия работает большой контингент полиции», — говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленника разыскивают. Правоохранители задействовали полицейский вертолёт.

Газета Bild пишет, что стрельба произошла на промышленном предприятии Hänel. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о стрельбе в столице Соединённых Штатов. Травмы получили четыре человека.